اتحاد الكرة الإماراتي يعلن موعد قرعة كأس رئيس الدولة
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن مراسم قرعة الدور الــ32 لبطولة كأس رئيس الإمارات للموسم الرياضي 2022-2023 ستقام يوم الإثنين المقبل، في متحف المستقبل بإمارة دبي الساعة السابعة والنصف مساء.
وحددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم الآلية التي سيتم اتباعها في سحب قرعة الدور الــ 32 للبطولة، التي ستشهد مشاركة جميع أندية دوري أدنوك للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى.
ووفق نظام البطولة سيلتقي 13 فريقاً في المحترفين مع 17 فريقاً من دوري الدرجة الأولى، يتأهل منها لدور الـ16، 15 فريقاً بعد مواجهات الدور الأول للبطولة.
ووفقًا لبيان رسمي من اتحاد الكرة الإماراتي، سيتم وضع بطل كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022 (الشارقة) على رأس جدول المباريات (رقم 1) ويتم إعفاؤه من خوض مباريات دور الـ 32 حيث يتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، في حين سيتم تسكين بطل دوري أدنوك للمحترفين لنفس الموسم (العين) في الرقم (32).
وسيتم توزيع الأندية المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى على الأرقام المتبقية في جدول المباريات من (3 حتى 31)، بحيث يتم سحب الرقم أولاً من الوعاء الذي يحتوي على الأرقام، ثم اسم الفريق الذي يقابله من الوعاء الثاني الذي يحتوي على الأسماء.
وبعد الانتهاء من توزيع الأندية على جدول المباريات يتم إجراء قرعة على الملاعب التي ستقام عليها مباريات الأدوار 32 و16 والربع النهائي (الأرقام الفردية والزوجية) لكل دور على حدة، مع أحقية اللجنة في تغيير ملعب المباراة في حال عدم استيفائه للاشتراطات التي تقرها قبل بدء البطولة.
وستُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في دور الـ 32 والـ16 والدور ربع النهائي والدور النهائي، في حين تُقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً، على أن تجرى قرعة واحدة لتحديد أطراف المباريات من دور الـ 32 حتى نهاية البطولة.
واعتمدت اللجنة أيضاً مواعيد المباريات في مختلف الأدوار، حيث ستُقام مباريات دور الـ 32 أيام 5، 6، 7 و8 ديسمبر 2022، ومباريات دور الستة عشر يومي 21 و22 فبراير 2023، ومباريات دور الثمانية يوم 7 مارس 2023، ومباريات الدور قبل النهائي الذهاب 5 أبريل 2023 والإياب 13 من ذات الشهر، فيما يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.