اتحاد الكرة الإماراتي يعلن موعد قرعة كأس رئيس الدولة

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن مراسم قرعة الدور الــ32 لبطولة كأس رئيس الإمارات للموسم الرياضي 2022-2023 ستقام يوم الإثنين المقبل، في متحف المستقبل بإمارة دبي الساعة السابعة والنصف مساء.

وحددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم الآلية التي سيتم اتباعها في سحب قرعة الدور الــ 32 للبطولة، التي ستشهد مشاركة جميع أندية دوري أدنوك للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى.

ووفق نظام البطولة سيلتقي 13 فريقاً في المحترفين مع 17 فريقاً من دوري الدرجة الأولى، يتأهل منها لدور الـ16، 15 فريقاً بعد مواجهات الدور الأول للبطولة.

ووفقًا لبيان رسمي من اتحاد الكرة الإماراتي، سيتم وضع بطل كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022 (الشارقة) على رأس جدول المباريات (رقم 1) ويتم إعفاؤه من خوض مباريات دور الـ 32 حيث يتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، في حين سيتم تسكين بطل دوري أدنوك للمحترفين لنفس الموسم (العين) في الرقم (32).