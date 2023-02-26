حكيم زياش يصفع لاعب توتنهام وينجو من البطاقة الحمراء (فيديو)

ولجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو ليقرر بعدها إلغاء طرد زياش واكتفى بإشهار البطاقة الصفراء للاعب المغربي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على التعادل السلبي.

ويملك توتنهام 42 نقطة من 24 مباراة في المركز الرابع، مقابل 31 نقطة من 23 مباراة لتشيلسي في المركز العاشر.

وكان آخر فوز لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 يناير بفوزه على كريستال بالاس، وبعد ذلك تعادل مع ليفربول وفولهام وويستهام وخسر من ساوثهامبتون.

في حين لم يحقق توتنهام الفوز على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نوفمبر 2018 عندما فاز السبيرز 3/1 على البلوز.

ومنذ ذلك الحين تقابلا 8 مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق تشيلسي الفوز في 6 منها وتعادلا مرتين.

وبشكل عام يعود آخر فوز لتوتنهام على تشيلسي إلى سبتمبر 2020 عندما فاز بضربات الترجيح على تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.