جدل واسع حول تعيين عماد البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك
تسبب قرار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بتعيين عماد البناني مديرًا تنفيذيًا وقائمًا بأعمال رئيس نادي الزمالك، في غضب واسع بين الجماهير البيضاء، مع إثارة الجدل في الوسط الرياضي المصري.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، مساء اليوم الأحد، أعلنت فيه تكليف الدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بديلًا عن اللواء حسن موسى.
وأصبحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك تضم كلا من: الدكتور عماد مصطفى البناني مديرا تنفيذيا، أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، أيمن عبدالمنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.
وفور صدور القرار، استشاطت جماهير الزمالك غضبًا؛ بسبب انتماء رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق للنادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك.
ونشرت جماهير الزمالك على مواقع التواصل المختلفة صورًا لعماد البناني وهو ضيف في قناة الأهلي، بالإضافة إلى مشاركات له على صفحته الشخصية يجاهر فيها بانتمائه للنادي الأهلي، بل وصور أخرى كان يقوم فيها بالسخرية من نادي الزمالك.
وبعد القرار بدقائق، تصدر وسم "إقالة أشرف صبحي" الترند على منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم تويتر، بسبب إقالة حسن موسى وتعيين "البناني" دون توضيح أي سبب من وزارة الرياضة.
كما أثارت تصريحات حسن موسى المزيد من الغضب، حيث أكد مدير الزمالك المقال أنه لا يعرف سبب الإقالة، كما أن وزارة الشباب والرياضة لم تخطره بالقرار من الأساس، وأنه عرف بقرار رحيله من وسائل الإعلام.
وفي تصريحات صحفية، قال موسى: "طيور الظلام لا تريد لأحد أن يعمل أو يحقق النجاح لصالح الزمالك"، ما أثار الجدل حول قرار وزير الرياضة المصري بتعيين شخص منتمٍ للنادي الأهلي في منصب القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك.
كما انتقد أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك الأسبق، والمرشح الرئاسي المحتمل للنادي الأبيض قرار أشرف صبحي بتعيين البناني.
وقال سليمان: "نادي الزمالك بتاريخه وعراقته وشعبيته العظيمة يمتلك من أبناءه المخلصين (المنتمين له قلباً وقالباً) من يمتلكون خبرات إدارية وفنية عظيمة في كافة المجالات وهم الأجدر بقيادته في التوقيت الحالي الصعب جداً والذي يحتاج تكاتف كل أبناء النادي خلف لجنة يقودها كادر زملكاوي محترم ولديه إنتماء للنادي ليس ما تم إفساده.. مع تقديرنا للجميع الزمالك لـ أبناءه وهينهض بـ أبناءه وبجمهوره العظيم.
الزمالك لجمهوره وبجمهوره وأبناءه سيعود أقوى
تصريحات البناني
عقب تعيينه بدقائق، قال البناني: إن المهمة التي جئنا من أجلها هي الدعوة لجمعية عمومية انتخابية.
وأضاف، في تصريحات تلفزيونية: "مهمتي الأولى الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، سنبذل كل ما لدينا من عمل وفقا لصالح نادي الزمالك ووفقا للظروف والإمكانيات المتاحة".
وأضاف: "المهمة التي كُلفت بها هي مهمة وطنية، وكلنا نعمل لمصلحة نادي الزمالك.
واختتم البناني كلامه كما بدأه قائلا: "تكليفي كان لمهمة أساسية، وهي الدعوة لجمعية عمومية انتخابية، وفتح باب الانتخابات؛ لاختيار مجلس إدارة جديد".
قرار وزارة الرياضة
وقرر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مساء اليوم الأحد، استبدال الدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، باللواء حسن موسى، المدير التنفيذي الجديد في نادي الزمالك.
وأوضحت وزارة الشباب في بيانها أن تعيين البناني بمنصب المدير التنفيذي للنادي جاء للخبرات الواسعة التي يتمتع بها في المجال الرياضي، وقدرته على إدارة شؤون النادي مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.
وأشارت إلى أن القرار جاء وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971 مع توجيه الشكر للسيد اللواء حسن موسى.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شؤون النادي تشكيل لجان نوعية، من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين في النادي، وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.