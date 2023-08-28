جدل واسع حول تعيين عماد البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، مساء اليوم الأحد، أعلنت فيه تكليف الدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بديلًا عن اللواء حسن موسى.

وأصبحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك تضم كلا من: الدكتور عماد مصطفى البناني مديرا تنفيذيا، أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، أيمن عبدالمنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.