الكشف عن شكل درع الدوري المصري الجديد (شاهد)

يذكر أنه تم تدشين رابطة الأندية المصرية، في شهر سبتمبر من العام 2021، وتم انتخاب أحمد دياب رئيسًا لها.

وتقوم رابطة الأندية بتشكيل لجنة خاصة بوضع جدول مباريات الدوري المصري، وتتولّى الحقوق التسويقية والإعلامية والتجارية الخاصة بالمسابقة.

كذلك تتولّى رابطة الأندية ملف التنظيم والإشراف على كافة الأمور المالية الخاصة بها، وتحديد آلية توزيعها على أندية الدوري الممتاز.