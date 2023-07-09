الكشف عن شكل درع الدوري المصري الجديد (شاهد)
أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عن تغيير مسمّى بطولة الدوري المصري إلى "دوري النيل"، مع تغيير شكل الدرع.
وقال "دياب" خلال مؤتمر صحفي لتدشين اسم وشكل درع الدوري الجديد إنه سيتم تغيير اسم الدوري المصري إلى "دوري النيل".
وسيتم إطلاق لقب "دوري النيل" على بطولة الدوري المصري بداية من الموسم المقبل، ولمدة 3 مواسم.
وأوضح دياب: "يتم تصنيع درع الدوري الجديد حاليًا في أعرق مصانع إنجلترا، وسيتم تسليمه لبطل نسخة الموسم المقبل 2024".
وكشف "دياب" عن تدشين شركات للكرة في الأندية الجماهيرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا القرار "لا يعني بيع الأندية الجماهيرية، ولكن لإخراج مصاريف فريق الكرة من ميزانية النادي".
يذكر أنه تم تدشين رابطة الأندية المصرية، في شهر سبتمبر من العام 2021، وتم انتخاب أحمد دياب رئيسًا لها.
وتقوم رابطة الأندية بتشكيل لجنة خاصة بوضع جدول مباريات الدوري المصري، وتتولّى الحقوق التسويقية والإعلامية والتجارية الخاصة بالمسابقة.
كذلك تتولّى رابطة الأندية ملف التنظيم والإشراف على كافة الأمور المالية الخاصة بها، وتحديد آلية توزيعها على أندية الدوري الممتاز.