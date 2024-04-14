بالسرعة القصوى.. حارس ميسي يقتحم الملعب أثناء سير المباراة (فيديو)

في مشهد غريب، اقتحم ياسين تشويكو، الحارس الخاص لليونيل ميسي، الملعب أثناء مباراة إنتر ميامي ضد كانساس سيتي ويزردز، في المباراة التي جمعت الفريقين، فجر الأحد، ضمن منافسات القسم الشرقي بالدوري الأمريكي الممتاز، لمنع مشجع من الوصول للنجم الأرجنتيني.

وبات مشهد اقتحام المشجعين للملاعب الأمريكية مألوفا أخيرا من أجل التقاط صورة مع ميسي.

وفي مواجهة إنتر ميامي أمام كانساس سيتي وتحديدا بالدقيقة الـ 90 دخل أحد الأطفال الملعب واتجه نحو ميسي خلال سير المباراة، ليدخل ياسين تشويكو بشكل سريع جدا، ويحاول إبعاد المشجع عن النجم الأرجنتيني.