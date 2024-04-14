بالسرعة القصوى.. حارس ميسي يقتحم الملعب أثناء سير المباراة (فيديو)
في مشهد غريب، اقتحم ياسين تشويكو، الحارس الخاص لليونيل ميسي، الملعب أثناء مباراة إنتر ميامي ضد كانساس سيتي ويزردز، في المباراة التي جمعت الفريقين، فجر الأحد، ضمن منافسات القسم الشرقي بالدوري الأمريكي الممتاز، لمنع مشجع من الوصول للنجم الأرجنتيني.
وبات مشهد اقتحام المشجعين للملاعب الأمريكية مألوفا أخيرا من أجل التقاط صورة مع ميسي.
وفي مواجهة إنتر ميامي أمام كانساس سيتي وتحديدا بالدقيقة الـ 90 دخل أحد الأطفال الملعب واتجه نحو ميسي خلال سير المباراة، ليدخل ياسين تشويكو بشكل سريع جدا، ويحاول إبعاد المشجع عن النجم الأرجنتيني.
وتشويكو تم تعيينه من قِبل إدارة إنتر ميامي متمثلة في ديفيد بيكهام، لحماية ميسي أينما ذهب؛ إذ لفت الانتباه بقوة عندما شوهد وهو يقف على الخط في مباريات إنتر ميامي، التي ظهر فيها الأرجنتيني.
لا يكتفي ياسين بالوقوف على الخط، المدهش هو تحركه مع ميسي حين يبدأ بالركض داخل الملعب لحمايته من أي خطر وشيك.
وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي لفوز مهم على كانساس سيتي بنتيجة (3-2).
تقدم إيريك تومي لكانساس، قبل أن يتعادل دييوغو غوميس لإنتر، وتقدم ميسي بنفسه من تسديدة صاروخية لإنتر ميامي قبل أن يعود تومي ليعادل النتيجة، وأخيرا نجح المتألق لويس سواريز في تسجيل هدف الفوز لفريقه.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى 15 نقطة في صدارة القسم الشرقي وهو نفس رصيد نيويورك ريد بولز، فيما يحتل كانساس المركز الثامن بـ10 نقاط.
ويسعى إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي هذا العام، على أمل المشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية كمنظم للبطولة.