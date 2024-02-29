كأس ملك إسبانيا والدوري السعودي: مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يلتقي اليوم فريق أتلتيكو مدريد ضد أتليتك بلباو ضمن مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد وداع ريال مدريد وبرشلونة.
فيما يستضيف ملعب الأول بارك مباراة النصر والحزم، في الجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي.
وفي دوري أدنوك يلعب كل من العين ضد حتا، واتحاد كلباء ضد البطائح.
وأخيرًا يلعب الزمالك في الدوري المصري أمام فريق الداخلية
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:
كأس ملك إسبانيا:
أتلتيكو بيلباو VS أتلتيكو مدريد 11:30 مساءً SSC Sports 1 HD
الدوري السعودي:
الوحدة VS التعاون 05:00 مساءً. SSC Sports
الرائد VS الفيحاء 05:00 مساء. SSC Sports
النصر VS الحزم 8:00 مساءً. SSC Sports
دوري أدنوك
العين VS حتا 04:35 مساء. قنوات أبوظبي الرياضية 1
كلباء VS البطائح 7:15 مساء قنوات أبوظبي الرياضية 1
الدوري المصري:
الزمالك ضد الداخلية 8:00 مساء OnTime Sports