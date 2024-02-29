كأس ملك إسبانيا والدوري السعودي: مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

فيما يستضيف ملعب الأول بارك مباراة النصر والحزم، في الجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي.

وفي دوري أدنوك يلعب كل من العين ضد حتا، واتحاد كلباء ضد البطائح.

وأخيرًا يلعب الزمالك في الدوري المصري أمام فريق الداخلية

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها: