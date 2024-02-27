مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يوافق على ضم مبابي "الثاني"

فجر برنامج الشيرينغيتو، مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد أن مفاوضات ريال مدريد مع كيليان مبابي قد اتخذت بعدًا آخر.

ووفقًا لأحدث التقارير، فإن انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد بات مسألة وقت.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري حيث أصبح اللاعب حرًّا للتوقيع لأي ناد آخر.

وحسب التأكيدات، فإن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه سيغادر بنهاية الموسم، كما اتفق على كل بنود العقد الجديد مع ريال مدريد.

وقال برنامج الشيرينغيتو، إن ريال مدريد وافق أيضًا على التعاقد مع إيثان مبابي الشقيق الأصغر لكيليان مبابي والذي يلعب في باريس سان جيرمان أيضًا.

وحسب البرنامج، فإن الصفقة سوف تحدث الصيف المقبل، أيضا، وبطلب من عائلة اللاعب.

ويتواجد إيثان مبابي برفقة الفريق الأول لنادي باريس سان جيرمان منذ الصيف الماضي، كما شارك لدقائق قليلة مع الفريق الأول للنادي الفرنسي هذا الموسم.