الوحدة يُفجر المفاجأة ويُطيح بالنصر ويواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين

وأنقذ أوسكار دوارتي مرمى الوحدة من ضربة رأس لرونالدو، قطعها عند خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعاب النصر التسرع وغياب الفعالية وعدم استغلال أخطاء المنافس ليواصل النتائج المخيبة حيث يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر لكنه لعب مباراة أكثر.

وسيلتقي الوحدة في النهائي مع الهلال الذي رفع معنوياته قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا عندما أحرز أحمد حجازي قائد الاتحاد هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح الفريق الضيف الفوز 1-صفر بعد وقت إضافي أمس الأحد.