الوحدة يُفجر المفاجأة ويُطيح بالنصر ويواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين
سجل الفرنسي جان دافيد بوجيل هدفا في الشوط الأول ليقود الوحدة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين للفوز 1-صفر على النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأحرز بوجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 بركلة خلفية بعد خطأ مشترك من الدفاع والحارس نواف العقيدي.
واستبسل الوحدة دفاعيا طوال اللقاء ولعب على الهجمات المرتدة بينما تألق حارسه المغربي منير المحمدي في أكثر من مناسبة أمام مهاجمي النصر.
وأهدر رونالدو أكثر من فرصة أخطرها تسديدة تصدت لها العارضة في الدقيقة 83 كانت ستمنح فريقه التعادل.
وأنقذ أوسكار دوارتي مرمى الوحدة من ضربة رأس لرونالدو، قطعها عند خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وعاب النصر التسرع وغياب الفعالية وعدم استغلال أخطاء المنافس ليواصل النتائج المخيبة حيث يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر لكنه لعب مباراة أكثر.
وسيلتقي الوحدة في النهائي مع الهلال الذي رفع معنوياته قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا عندما أحرز أحمد حجازي قائد الاتحاد هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح الفريق الضيف الفوز 1-صفر بعد وقت إضافي أمس الأحد.