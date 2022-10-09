رسميا.. أولمبيك ليون يعين لوران بلان مدربا جديدا

أعلن أولمبيك ليون المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعيين لوران بلان مدافع منتخب فرنسا السابق لتدريب الفريق الأول حتى 2024 خلفا للمدرب بيتر بوش اليوم الأحد.

وسبق لبلان (56 عاما) تدريب بوردو ومنتخب فرنسا وباريس سان جيرمان ونادي الريان القطري.

ولم يدرب بلان، الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 1998، أي فريق في فرنسا منذ أقاله باريس سان جيرمان بعد الفوز بثلاثية محلية من الألقاب في 2016.

ويتولى بلان مسؤولية ليون متعثرا في الدوري هذا الموسم، إذ إنه حقق نقطة وحيدة في آخر خمس مباريات.

وقال ليون في بيان: "في ضوء النتائج المخيبة التي تحققت في بداية الموسم، والتي لم ترق إلى مستوى التوقعات والأهداف المحددة، أخطر أولمبيك ليون المدرب بيتر بوش بأنه موقوف في انتظار إقالته".

وتابع "بدأت عملية تفكير داخلية لإيجاد السبل اللازمة لينطلق الفريق مجددا من قواعد راسخة بما يتناسب مع تطلعات أولمبيك ليون هذا الموسم".

وتابع: "وفي أعقاب هذه العملية... قرر أولمبيك ليون تعيين لوران بلان مدربا للفريق الأول لموسمين، حتى 30 يونيو 2024".

وانضم بوش إلى الفريق الفرنسي قادما من باير ليفركوزن الموسم الماضي، لكنه لم يقترب أبدا من مساعدة الفريق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن.

ويحتل ليون حاليا المركز التاسع في الدوري، بفارق 12 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر.