في بيان رسمي.. محمود داوود يكشف أسباب مغادرته المفاجئة معسكر سوريا
كشف محمود داوود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي شتوتغارت الألماني أسباب مغادرته معسكر منتخب سوريا قبل ساعات من مباراة ميانمار في التصفيات الآسيوية المشتركة.
وأعلن اتحاد الكرة السوري في بيان، أن داوود غادر المعسكر بسبب "استحالة تنفيذ مطالبه التي حددها وكيل أعماله".
وحققت سوريا، أمس، فوزا كاسحا على مينانمار بسبعة أهداف دون رد.
وقال داوود في بيان رسمي: "فيما يتعلق بالأخبار والشائعات المتداولة في وسائل الإعلام، أريد أن أوضح مشاعري وموقفي".
وتابع: "باعتباري أحد لاعبي كرة القدم المحترفين ذوي الخبرة، أعتقد بشدة أن كل لاعب يجب أن يكون قادرًا على تقديم أفضل ما لديه لتكريم بلده وعلمه وفريقه الوطني".
وواصل: "وللقيام بذلك، يجب وضع كل لاعب في أفضل الظروف الممكنة، خاصة على أرض الملعب".
"تعمل كرة القدم ذات المستوى الأعلى بمبادئ محددة يجب معرفتها واحترامها والوفاء بها".
وأردف: "عندما لا تشعر أن هذه المبادئ والشروط متطابقة وأن الوعود التي قطعتها لم يتم الوفاء بها، فإنك تحتاج إلى التراجع".
وأضاف: "إذا لم يكن مسموحًا لك أن تكون حلاًّ، على الأقل ليس عليك أن تكون جزءًا من المشكلة".
وأتم: "نظراً للاحترام الكبير الذي أكنه لبلدي وعلمي وشعبي، لن أعلق على بيان الاتحاد السوري لكرة القدم والاتهامات المزعومة ذات الصلة في يوم المباراة، متمنياً كل التوفيق للمنتخب الوطني الذي هو أهم شيء بالنسبة لنا. قم بالتركيز على".
وخلق خروج داوود من مسعكر سوريا إحباطا كبيرا لدى الجماهير التي كانت تأمل رؤية لاعب بروسيا دورتموند السابق بقميص منتخب بلادهم.