في بيان رسمي.. محمود داوود يكشف أسباب مغادرته المفاجئة معسكر سوريا

كشف محمود داوود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي شتوتغارت الألماني أسباب مغادرته معسكر منتخب سوريا قبل ساعات من مباراة ميانمار في التصفيات الآسيوية المشتركة.

وأعلن اتحاد الكرة السوري في بيان، أن داوود غادر المعسكر بسبب "استحالة تنفيذ مطالبه التي حددها وكيل أعماله".

وحققت سوريا، أمس، فوزا كاسحا على مينانمار بسبعة أهداف دون رد.