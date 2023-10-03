الكويت يهزم الوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي

تغلب الكويت الكويتي 2/1 على ضيفه الوحدات الأردني، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي، اليوم الإثنين.

وتقدم طه ياسين الخنيسي للكويت قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وتعادل مهند أبو طه للوحدات في الدقيقة 52.

لكن الخنيسي عاد وسجل الهدف الثاني له وللكويت في الدقيقة 75.

ورفع الفوز رصيد الكويت إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، حيث تعادل في الجولة الأولى مع الكهرباء، في حين جمدت الخسارة رصيد الوحدات عند 3 نقاط من فوزه على أهلي حلب.

ومن المقرر أن يلعب الكويت مع الشباب وخيطان في الدوري الكويتي، قبل مواجهة أهلي حلب في كأس الاتحاد الآسيوي.

أما الوحدات فيلعب مع السلط في الدوري الأردني، قبل مواجهة الكهرباء في كأس الاتحاد الآسيوي.