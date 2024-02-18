مانشستر يونايتد يسجل هدفا بالصدفة ضد لوتون تاون (فيديو)

سجل مانشستر يونايتد هدفا بـ"الصدفة" في مباراته أمام لوتون تاون في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وتقدم راسموس هويلوند لمانشستر يونايتد بعد 36 ثانية من صافرة البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن الهدف الثاني جاء بـ"الصدفة"، بعد أن سدد أليخاندرو غارناتشو كرة بدا واضحا أنها ستذهب لخارج الملعب لكنها اصطدمت بصدر راسموس هويلوند لتتحول إلى داخل مرمى طوماس كامينسكي حارس لوتون تاون في الدقيقة السابعة.