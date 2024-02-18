مانشستر يونايتد يسجل هدفا بالصدفة ضد لوتون تاون (فيديو)
سجل مانشستر يونايتد هدفا بـ"الصدفة" في مباراته أمام لوتون تاون في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.
وتقدم راسموس هويلوند لمانشستر يونايتد بعد 36 ثانية من صافرة البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
لكن الهدف الثاني جاء بـ"الصدفة"، بعد أن سدد أليخاندرو غارناتشو كرة بدا واضحا أنها ستذهب لخارج الملعب لكنها اصطدمت بصدر راسموس هويلوند لتتحول إلى داخل مرمى طوماس كامينسكي حارس لوتون تاون في الدقيقة السابعة.
وبهذين الهدفين رفع هويلوند رصيده إلى 13 هدفا في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد، علما أنه سجل للمرة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح كارلتون موريس في تسجيل هدف التقليص للوتون تاون في الدقيقة 14.
ويملك مانشستر يونايتد 41 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق مانشستر يونايتد الفوز 13 مرة وتعادل مرتين وخسر 9 مرات قبل مواجهة لوتون تاون.