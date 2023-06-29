رسميا.. توتنهام يضم جيمس ماديسون من ليستر سيتي

أعلن توتنهام، رسميًا، اليوم الأربعاء، التعاقد مع جيمس ماديسون من ليستر سيتي.

وقال توتنهام، في بيان: "يسرنا الإعلان عن التوقيع مع جيمس ماديسون من ليستر سيتي".

وأضاف: "وافق اللاعب الإنجليزي على العقد الذي قدمه توتنهام، وسيستمر معنا حتى 2028".