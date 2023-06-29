رسميا.. توتنهام يضم جيمس ماديسون من ليستر سيتي
أعلن توتنهام، رسميًا، اليوم الأربعاء، التعاقد مع جيمس ماديسون من ليستر سيتي.
وقال توتنهام، في بيان: "يسرنا الإعلان عن التوقيع مع جيمس ماديسون من ليستر سيتي".
وأضاف: "وافق اللاعب الإنجليزي على العقد الذي قدمه توتنهام، وسيستمر معنا حتى 2028".
وتابع السبيرز: "بسبب أدائه المميز حصل ماديسون على العديد من الجوائز الشخصية خلال موسم 2017/2018، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب شاب في يناير 2018، وجائزة أفضل هدف في سبتمبر 2017 ويناير 2018".
واختتم بيان توتنهام: "رُشح ماديسون لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي، كما اختير ضمن فريقي رابطة الدوري الإنجليزي المحترف، ورابطة اللاعبين المحترفين".
ورغم نزول فريقه لدوري الدرجة الأولى سجل ماديسون 10 أهداف وصنع 9 في 32 مباراة مع ليستر سيتي الموسم الماضي، وبالمجمل لعب ماديسون 203 مباريات سجل فيها 55 هدفًا وصنع 41.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن توتنهام دفع 40 مليون جنيه إسترليني لليستر سيتي للحصول على خدمات ماديسون.