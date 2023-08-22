الدوري الإيطالي.. ميلان يفتتح مشواره بالفوز على بولونيا (فيديو)

استهل ميلان مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز 2/0 على مضيفه بولونيا، اليوم الإثنين، على ملعب ريناتو دال آرا.

وتقدم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو لميلان في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من تيغاني ريغنديرز.