الدوري الإيطالي.. ميلان يفتتح مشواره بالفوز على بولونيا (فيديو)
استهل ميلان مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز 2/0 على مضيفه بولونيا، اليوم الإثنين، على ملعب ريناتو دال آرا.
وتقدم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو لميلان في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من تيغاني ريغنديرز.
وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 21 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وفي آخر 10 مباريات بين ميلان وبولونيا فاز ميلان 8 مرات وتعادل الفريقان مرتين، ولم يحقق بولونيا الفوز.
وفي أبرز مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، فاز نابولي 3/1 على فروسينوني، وإنتر ميلان 2/0 على مونزا، ويوفنتوس 3/0 على أودينيزي، وخسر لاتسو من ليتشي 1/2، وتعادل روما 2/2 مع ساليرنيتانا.
وفي الجولة الثانية، سيلعب ميلان مع تورينو، وروما مع فيرونا، ويوفنتوس مع بولونيا، ونابولي مع ساسولو، ولاتسيو مع جنوة، وإنتر ميلان مع كالياري.