رئيس الاتحاد المنستيري يتهم لاعبيه بالتلاعب في نتيجة مباراة الصفاقسي

اتهم أحمد البلي رئيس الاتحاد المنستيري بعض لاعبي فريقه بالتلاعب في نتيجة مباراة الفريق أمام الصفاقسي، في ختام الدوري التونسي الأسبوع الماضي.

ودخل الاتحاد المنستيري الجولة الأخيرة في المركز الثاني متقدمًا بفارق المواجهات المباشرة مع الترجي.

لكن الفريق اكتفى بالتعادل 1/1 مع الصفاقسي؛ لينهي الموسم في المركز الرابع خلف النجم الساحلي المتوج باللقب والترجي والأفريقي على الترتيب.

وأهدر الاتحاد المنستيري فرصة بلوغ دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأبلغ البلي إذاعة المنستير الحكومية: "أنا على تواصل مع المحامين لتتبع كل المحادثات الهاتفية التي أجراها اللاعبون أو تلقوها لمعرفة إذا كان هناك تلاعب بنتيجة المباراة".

وأضاف: "حدثت اتصالات مع بعض اللاعبين، وقد أعلمني بذلك بعض اللاعبين الآخرين قبل المباراة فيما اكتفى البعض الآخر بالصمت".

وتابع: "على النادي أن يأخذ حقه مهما كان اسم اللاعب أو الإداري الذي له علاقة بأي جهة تهمها المرتبة الثانية أو الثالثة المؤهلة للمشاركة الأفريقية، فطريقة فقدان التأهل غير مقبولة".