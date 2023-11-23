رسميًا: دي ماريا يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد كوبا أمريكا 2024
وجّه آنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين وفريق بنفيكا البرتغالي، رسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده بعد أن أعلن رسميًا اعتزاله اللعب الدولي.
ونشر "دي كاريا" رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" أكد فيها نهاية مشواره في تصفيات المونديال مع منتخب الأرجنتين، حيث قال إن مباراة الأرجنتين ضد البرازيل الماضية هي آخر مباراة يخوضها بقميص بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.
وقال دي ماريا في رسالته: "لقد وصلت إلى المباراة الأخيرة بالنسبة لي في التصفيات، ولا أستطيع التعبير بالكلمات عن مدى تصفيق الجماهير بهذه المرة الأخيرة يملأ روحي.. أستمتع بكل ثانية من تلك المودة وعاطفة زملائي بالفريق. وبدون أصدقائي لن يكون لهذه القصة نفس المعنى".
وأضاف: "بطولة كوبا أمريكا ستكون المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص المنتخب، ومع كل الألم في روحي والشعور بغصة في حلقي، أقول وداعًا لأجمل شيء في مسيرتي، ارتداء قميص المنتخب أشعر به بكل الفخر".
وتنطلق النسخة المقبلة لبطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 20 يونيو 2024، وتستمر حتى 14 يوليو 2024.
يذكر أن النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا أقيمت، في العام 2021، وحصد المنتخب الأرجنتيني لقبها بالفوز على البرازيل المضيفة في المباراة النهائية بنتيجة 1-0، بهدف أحرزه أنخيل دي ماريا.
كما لعب "دي ماريا" دورًا بارزًا في الفوز ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعدما سجل هدفًا في المباراة النهائية ضد منتخب فرنسا، والتي حسمها التانغو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وبدأ دي ماريا مشواره مع المنتخب الأول للأرجنتين، في العام 2008، ليقضي مع التانغو مشوارًا حافلاً.
وشارك النجم الأرجنتيني في 134 مباراة دولية بقميص الأرجنتين، سجل خلالها 29 هدفًا.