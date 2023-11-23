رسميًا: دي ماريا يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد كوبا أمريكا 2024

ونشر "دي كاريا" رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" أكد فيها نهاية مشواره في تصفيات المونديال مع منتخب الأرجنتين، حيث قال إن مباراة الأرجنتين ضد البرازيل الماضية هي آخر مباراة يخوضها بقميص بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال دي ماريا في رسالته: "لقد وصلت إلى المباراة الأخيرة بالنسبة لي في التصفيات، ولا أستطيع التعبير بالكلمات عن مدى تصفيق الجماهير بهذه المرة الأخيرة يملأ روحي.. أستمتع بكل ثانية من تلك المودة وعاطفة زملائي بالفريق. وبدون أصدقائي لن يكون لهذه القصة نفس المعنى".

وأضاف: "بطولة كوبا أمريكا ستكون المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص المنتخب، ومع كل الألم في روحي والشعور بغصة في حلقي، أقول وداعًا لأجمل شيء في مسيرتي، ارتداء قميص المنتخب أشعر به بكل الفخر".