برشلونة يعاني.. الأندية الأكثر حضورا في نصف نهائي الأبطال منذ 2015

ضرب ريال مدريد الإسباني موعدا جديدا مع الأدوار المتقدمة لدوري أبطال أوروبا، بعدما خطف تأهلا مثيرا من أمام حامل اللقب مانشستر سيتي ليرسخ هيمنته على المسابقة التي توج بلقبها في 14 مناسبة، من بينها 4 ألقاب في النسخ العشر الأخيرة والتي قد ترتفع إلى خمسة باعتبار النسخة الحالية التي يستمر فيها زملاء الإنجليزي جود بيلنغهام في المنافسة على منصة التتويج، يوم 1 يونيو 2024 في ملعب ويمبلي.

وبعد التأهل مع أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي لنصف النهائي، رفع الفريق الملكي عدد مشاركاته في هذا الدور منذ نسخة 2015 أي في آخر 10 نسخ من المسابقة القارية، إلى 9 مرات بالتمام والكمال.

وفي المقابل سجل غريمه الأزلي برشلونة رقما صادما في هذا الدور بتأهله مرتين فقط للمربع الذهبي منذ 2015، النسخة التي توج فيها بأخر لقب له في دوري الأبطال، والتي بلغ بعدها ذلك الدور مرة واحدة كانت في نسخة 2018 ـ 2019، قبل أن يغادر في سيناريو دراماتيكي أمام ليفربول بخسارة مدوية إيابا (4 ـ 0).

ومنذ عام 2015 لم يغب ريال مدريد عن نصف النهائي، إلا في نسخة واحدة كانت في موسم 2018 ـ 2019 عندما أقصاه أياكس الهولندي عن مواصلة طريقه نحو اللقب الرابع على التوالي آنذاك.