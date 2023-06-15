القيصر الروماني مستمر.. الشارقة يجدد تعاقده مع كوزمين أولاريو
أعلن نادي الشارقة الإماراتي، تجديد تعاقده مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو، بعد تتويجه مع الفريق بلقب كأس رئيس الدولة.
واحتفل أولاريو (53 عامًا) بلقبه الثالث مع الشارقة عقب التتويج بكأس رئيس الدولة، إذ تغلب 14-13 على العين بعد ركلات ترجيح حابسة للأنفاس ليحتفظ باللقب.
وأصدر نادي الشارقة بيانًا مقتضبًا قال فيه: " يُسعدنا الإعلان بأن القيصر الروماني أولاريو كوزمين.. المدرب الأفضل في تاريخ كرة الإمارات مستمر في قيادة فريقنا نحو منصات التتويج لموسمين مقبلين".
واعتاد كوزمين أولاريو حصد الألقاب خلال مسيرته، وبالتحديد في الإمارات مع العين، وشباب الأهلي سابقًا، والشارقة حاليًا.
وحصد كوزمين أولاريو مع الشارقة لقب كأس رئيس الدولة، على حساب العين مع نهاية الموسم المنقضي.
وكرر فريق أولاريو تفوقه على العين بعد الفوز عليه بمباراة كأس السوبر الإماراتية في فبراير/ شباط الماضي.
ورفع أولاريو رصيده إلى 13 لقبًا مع 3 أندية إماراتية منذ 2011.
وتوج "أولاريو" بلقب الدوري الإماراتي 4 مرات، وكأس الرئيس مرتين، وكأس السوبر المحلية 5 مرات، وكأس الرابطة مرتين، وقاد شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا.
كما حصد ألقابًا مع الهلال، والسد القطري، وستيوا.