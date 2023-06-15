القيصر الروماني مستمر.. الشارقة يجدد تعاقده مع كوزمين أولاريو

واعتاد كوزمين أولاريو حصد الألقاب خلال مسيرته، وبالتحديد في الإمارات مع العين، وشباب الأهلي سابقًا، والشارقة حاليًا.

وحصد كوزمين أولاريو مع الشارقة لقب كأس رئيس الدولة، على حساب العين مع نهاية الموسم المنقضي.

وكرر فريق أولاريو تفوقه على العين بعد الفوز عليه بمباراة كأس السوبر الإماراتية في فبراير/ شباط الماضي.

ورفع أولاريو رصيده إلى 13 لقبًا مع 3 أندية إماراتية منذ 2011.

وتوج "أولاريو" بلقب الدوري الإماراتي 4 مرات، وكأس الرئيس مرتين، وكأس السوبر المحلية 5 مرات، وكأس الرابطة مرتين، وقاد شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

كما حصد ألقابًا مع الهلال، والسد القطري، وستيوا.