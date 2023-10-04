تقرير: بريطانيا وأيرلندا تستضيفان بطولة يورو 2028

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن بريطانيا وأيرلندا فازتا بتنظيم يورو 2028، إذ قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، إنه تلقى طلبًا من إيطاليا وتركيا لدمج عرضيهما في ملف واحد مشترك لاستضافة بطولة أوروبا 2032 ليصبح العرض المشترك من بريطانيا وأيرلندا الوحيد لتنظيم نسخة 2028.

وقال "يويفا" في بيان: "تحديد الفائز باستضافة البطولتين لا يزال يتطلب موافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعها في نيون في العاشر من أكتوبر".