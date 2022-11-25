طرد الحارس واين هينيسي في مباراة ويلز وإيران بكأس العالم 2022 (فيديو)
أشهر الحكم ماريو إسكوبار البطاقة الحمراء في وجه واين هينيسي حارس ويلز في مباراة منتخب إيران في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022، اليوم الجمعة.
وتدخل واين هينيسي بخشونة وتهور على مهدي طارمي مهاجم إيران خارج منطقة الجزاء، وفي البداية رفع الحكم إسكوبار البطاقة الصفراء لهينيسي، قبل أن يلجأ لتقنية حكم الفيديو "VAR" في الدقيقة 87 ليلغي البطاقة الصفراء ويشهر البطاقة الحمراء.
وبات واين هينيسي أول لاعب يطرد في كأس العالم 2022 وجاء الطرد في المباراة رقم 17.
وهذه أول مواجهة رسمية بين ويلز وإيران.
وهذه المشاركة الثانية لمنتخب ويلز في كأس العالم وكانت المشاركة الأولى في نسخة 1958، في حين يشارك منتخب إيران في كأس العالم للمرة السادسة، والثالثة على التوالي.
وتعادل منتخب ويلز مع الولايات المتحدة 1/1 في الجولة الأولى، في حين خسر منتخب إيران 2/6 أمام إنجلترا.
وسيلعب منتخب ويلز مع إنجلترا في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء، وفي التوقيت ذاته يلعب منتخب إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.