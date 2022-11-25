طرد الحارس واين هينيسي في مباراة ويلز وإيران بكأس العالم 2022 (فيديو)

أشهر الحكم ماريو إسكوبار البطاقة الحمراء في وجه واين هينيسي حارس ويلز في مباراة منتخب إيران في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022، اليوم الجمعة.

وتدخل واين هينيسي بخشونة وتهور على مهدي طارمي مهاجم إيران خارج منطقة الجزاء، وفي البداية رفع الحكم إسكوبار البطاقة الصفراء لهينيسي، قبل أن يلجأ لتقنية حكم الفيديو "VAR" في الدقيقة 87 ليلغي البطاقة الصفراء ويشهر البطاقة الحمراء.