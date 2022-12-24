وليد الفراج يثير جدلا بالحديث عن "العفو الرياضي العام" لنادي الهلال

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في 21 أكتوبر 2018، الإعفاء عن اللاعبين والإداريين الموقوفين، غداة طلب بهذا الشأن من رئيس الهيئة العامة للرياضة آنذاك تركي آل الشيخ، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس هيئة الترفيه، بعد تأهل منتخب دون 19 عاما الى كأس العالم 2019 وقتها.

وأوضح الاتحاد في بيان عام 2018 أن مجلس إدارته قرر "العفو عن كل شخص صدرت بحقه عقوبة انضباطية بموجب قرار نهائي من لجنة الانضباط والأخلاق، أو مكاتب الهيئة العامة للرياضية باستثناء من صدرت بحقهم عقوبات تتعلق بالفساد أو التلاعب بنتائج المباريات والمسابقات، أو التزوير والتزييف، أو تعاطي المنشطات".

وأوضح الاتحاد أن القرار يشمل أيضا "إعفاء اللاعبين والمسؤولين في كل الدرجات والفئات من قضاء عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عن طردهم أو استبعادهم خلال المباراة الأخيرة أو حصولهم على ثلاثة إنذارات".

واستفاد من هذا القرار آنذاك ثمانية لاعبين وإداريين، أبرزهم لاعب نادي الاتحاد حسن معاذ الذي أوقف لعامين لاعتدائه على اللاعب الدولي حسين عبد الغني عقب نهاية مباراة جمعت بين الفريقين.

ومن المستفيدين آنذاك أيضا رئيس النصر الأسبق سعود آل سويلم الذي أوقف مباراتين بعد انتقادات للجنة الحكام، ولاعب القادسية البرازيلي جورج مورا الذي أوقف مباراة لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد الشباب.