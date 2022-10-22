تطورات الحالة الصحية لأحمد شوبير بعد نقله إلى المستشفى

خرج الإعلامي أحمد شوبير من أحد مستشفيات القاهرة، مساء اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر مقرب من شوبير لـ"إرم نيوز" إن حارس مرمى النادي الأهلي المصري الأسبق تعرض لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وشعر عه بعد اتزان، ما استدعى نقله لأحد مستشفيات القاهرة".

وأضاف: "شعر شوبير بدوار مع عدم اتزان في الحركة وضيق تنفس، وتم نقله لتلقي العلاج على الفور".

واختتم:"شوبير خضع لفحص طبي شامل وتلقى العلاج اللازم، وتم ضبط الغط حتى خرج من المستشفى بسلامة وأمان".

وكان من المفترض أن يظهر أحمد شوبير على الهواء مباشرة لتقديم برنامجه عبر فضائية "أون تايم سبورتس" المصرية.