كأس الاتحاد الآسيوي.. العربي يهزم الزوراء وتفوق العهد على النهضة
تغلب العربي الكويتي 2/1 على مضيفه الزوراء العراقي، وفاز العهد اللبناني 2/1 على ضيفه النهضة العماني، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي.
ولحساب المجموعة الثالثة، تقدم مامادو ثيام للعربي في الدقيقة 43، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل علي محسن للزوراء في الدقيقة 51، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
لكن حمزة خابا سجل هدف الفوز للعربي في الدقيقة 70، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وفي وقت لاحق، ولحساب المجموعة ذاتها، يلعب النجمة اللبناني مع الرفاع البحريني.
وقلب العقد تأخره 0/1 على ملعبه إلى فوز 2/1 على النهضة.
وتقدم بلال بنساحة للنهضة في الدقيقة 55، لكن خليل خميس سجل هدف التعادل للعهد في الدقيقة 57.
ووقع كريم درويش هدف الفوز للعهد في الدقيقة 81.
وفي المجموعة الأولى أيضا، فاز جبل المكبر الفلسطيني 1/0 على الفتوة السوري.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة محمد يامين في الدقيقة 70.