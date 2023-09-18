كأس الاتحاد الآسيوي.. العربي يهزم الزوراء وتفوق العهد على النهضة

تغلب العربي الكويتي 2/1 على مضيفه الزوراء العراقي، وفاز العهد اللبناني 2/1 على ضيفه النهضة العماني، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي.

ولحساب المجموعة الثالثة، تقدم مامادو ثيام للعربي في الدقيقة 43، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل علي محسن للزوراء في الدقيقة 51، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.