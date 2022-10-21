تأخر انطلاق مباراة نهائي كأس رئيس الإمارات بسبب "قصاصات الورق" (فيديو)

ويستضيف ملعب "هزاع بن زايد"، مساء اليوم الجمعة، اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الوحدة ومنافسه الشارقة في نهائي بطولة كأس رئيس الدولة في الإمارات.

ويدير اللقاء الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر، ويعاونه تيفيتا ماكاسيني، ومارك رول، كمساعدين، بجانب أحمد سالم الحكم الرابع، وعلي الشحي الحكم الخامس، وأوفيديو هاتسفيان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد غليطة.

ويحتل الشارقة المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس رئيس الدولة برصيد 8 مرات آخرها موسم 2002/2003.

وحقق الوحدة اللقب مرتين آخرها موسم 2016/2017.

وفاز الشارقة على الوحدة بنتيجة، 2/1 يوم 6 مايو الماضي، في آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدوري في الموسم الماضي.