تأخر انطلاق مباراة نهائي كأس رئيس الإمارات بسبب "قصاصات الورق" (فيديو)
تأخر انطلاق مباراة الوحدة ضد الشارقة في نهائي كأس رئيس الإمارات بسبب إزالة القصاصات الورقية التي تم رشها قبيل المباراة في احتفالات البطولة.
وبعد تأخر 15 دقيقة بسبب إزالة قصاصات الورق المتواجدة بكثافة على أرض الملعب، قرر الحكم إطلاق صافرة البداية.
ويستضيف ملعب "هزاع بن زايد"، مساء اليوم الجمعة، اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الوحدة ومنافسه الشارقة في نهائي بطولة كأس رئيس الدولة في الإمارات.
ويدير اللقاء الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر، ويعاونه تيفيتا ماكاسيني، ومارك رول، كمساعدين، بجانب أحمد سالم الحكم الرابع، وعلي الشحي الحكم الخامس، وأوفيديو هاتسفيان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد غليطة.
ويحتل الشارقة المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس رئيس الدولة برصيد 8 مرات آخرها موسم 2002/2003.
وحقق الوحدة اللقب مرتين آخرها موسم 2016/2017.
وفاز الشارقة على الوحدة بنتيجة، 2/1 يوم 6 مايو الماضي، في آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدوري في الموسم الماضي.