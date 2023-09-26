الأهلي يصعد إلى دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين بالفوز على العين (فيديو)
صعد النادي الأهلي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على العين 3-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن دور الـ32 من المسابقة.
وافتتح فراس البريكان أهداف المباراة، وأحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 23، وعزز "البريكان" تقدم الأهلي بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 29.
وأضاف سميحان النابت الهدف الثالث للنادي الأهلي قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43، وأحرز "دودو" هدف العين الأول في الدقيقة 82، ليسجل الهدف الثاني لنادي العين في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
الفيحاء يقلب تأخره أمام الرياض
وفي نفس التوقيت، حول الفيحاء تأخره بهدف ليفوز بهدفين على مضيفه الرياض.
منح ديدييه ندونج المقدمة للرياض في الدقيقة 16 لكن مالك عبد المنعم أدرك التعادل بعدها بثلاث دقائق.
وعاد عبد المنعم ليسجل هدف الفوز للفيحاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
واعتقد فاشيون ساكالا أنه سجل الهدف الثالث للفيحاء قبل إلغائه بسبب التسلل.