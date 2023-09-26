الأهلي يصعد إلى دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين بالفوز على العين (فيديو)

وافتتح فراس البريكان أهداف المباراة، وأحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 23، وعزز "البريكان" تقدم الأهلي بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 29.

وأضاف سميحان النابت الهدف الثالث للنادي الأهلي قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43، وأحرز "دودو" هدف العين الأول في الدقيقة 82، ليسجل الهدف الثاني لنادي العين في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.