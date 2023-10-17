اللقطة الكاملة للمشجع الذي اندفع تجاه رونالدو وتسبب بإصابته (فيديو)
تداول مغردون اللقطة الكاملة للمشجع الذي اقتحم الملعب، وحاول أن يصيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة البرتغال ضد البوسنة في تصفيات يورو 2024.
وخلال مجريات الشوط الأول، اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة، وحاول احتضان كريستيانو رونالدو، ولكن الاندفاع كاد أن يتسبب بإصابة رونالدو.
وظهر رونالدو وهو يمشي بصعوبة بعد اندفاع المشجع المعجب نحوه، قبل أن تمسكه الشرطة.
وبعد نشر اللقطة كاملة، تبين أن المشجع الذي اقتحم ملعب المباراة كان يرتدي قميص النصر السعودي ولم يكن يريد ايذاء رونالدو أو ضربه بل يريد التصوير معه.
ولكن بسبب التدافع مع رجال الأمن تسبب في ضربة لقدم رونالدو.
وتابعت البرتغال بطلة 2016 انطلاقتها المثالية بتحقيقها للفوز الثامن تواليا عندما تغلبت على مضيفتها البوسنة 5-0، بينها ثنائية لقائدها كريستيانو رونالدو، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات يورو 2024، التي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل.
وسجل مهاجم النصر السعودي ثنائية في الدقيقتين الخامسة و20، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في التصفيات.
ورفع رونالدو رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 127 في 203 مباريات دولية، وبات أول لاعب أوروبي يسجل تسعة أهداف دولية بعد سن الثامنة والثلاثين.
وتناوب برونو فيرنانديز (25) وجواو كانسيلو (32) وجواو فيليكس (41) على تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى.
وعززت البرتغال وصيفة نسخة 2004 على أرضها والتي بلغت النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، موقعها في الصدارة برصيد 24 نقطة بفارق 8 نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا التي خطت خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها لوكسمبورغ مفاجأة التصفيات 1-0 سجله دافيد دوريس (77).