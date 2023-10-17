اللقطة الكاملة للمشجع الذي اندفع تجاه رونالدو وتسبب بإصابته (فيديو)

وخلال مجريات الشوط الأول، اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة، وحاول احتضان كريستيانو رونالدو، ولكن الاندفاع كاد أن يتسبب بإصابة رونالدو.

وظهر رونالدو وهو يمشي بصعوبة بعد اندفاع المشجع المعجب نحوه، قبل أن تمسكه الشرطة.

وبعد نشر اللقطة كاملة، تبين أن المشجع الذي اقتحم ملعب المباراة كان يرتدي قميص النصر السعودي ولم يكن يريد ايذاء رونالدو أو ضربه بل يريد التصوير معه.

ولكن بسبب التدافع مع رجال الأمن تسبب في ضربة لقدم رونالدو.