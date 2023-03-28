ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على مالاوي

تقدم منتخب مصر بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق طارق حامد الذي تلقى تمريرة من محمد صلاح إلى حامد المتمركز على حدود منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى محرزا هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر.

وضاعف عمر مرموش النتيجة لمصر في الدقيقة 16 بعد أن تلقى ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد حمدي قابلها مصطفى محمد بلمسة حاول الدفاع إبعادها، وضغط مرموش بشكل رائع فارتطمت به الكرة وسكنت المرمى.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 21 بعد هجمة شهدت تمريرات متبادلة بين مصطفى محمد وصلاح على حدود منطقة الجزاء انتهت بتسديدة يسارية صاروخية من صلاح من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وعزز أحمد سيد زيزو سيطرة منتخب مصر بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 50 بعد أن تلقى عرضية من محمد هاني من جهة اليمين، قابلها زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.