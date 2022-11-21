جون هيردمان.. من تدريب السيدات إلى رحلة خيالية مع كندا في كأس العالم

بعودتها إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية فقط، والأولى خلال 36 عاما، تبدو كندا مستضعفة في نهائيات قطر، ويدرك المدرب جون هيردمان هذا الوضع جيدا لأنه عاشه طويلا في حياته.

وفي نسخة 1986 لم تسجل كندا أي هدف وتبدو فرصتها هزيلة في مجموعة تضم بلجيكا المصنفة الثانية عالميا وكرواتيا وصيفة بطل 2018 والمغرب، لذا ربما لن تنجح في هز الشباك مجددا في قطر.