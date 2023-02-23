الدوري الأوروبي.. ثلاثية دي ماريا تقود يوفنتوس لدور الـ16 على حساب نانت

تأهل يوفنتوس إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي بعد فوزه 3/0 على مضيفه نانت الفرنسي، اليوم الخميس، في إياب دور خروج المغلوب.

ووقع أنخيل دي ماريا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بتسديدة يسارية رائعة.

وعاد دي ماريا وسجل الهدف الثاني له وليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 20.