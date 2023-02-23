الدوري الأوروبي.. ثلاثية دي ماريا تقود يوفنتوس لدور الـ16 على حساب نانت
مباراة الذهاب في إيطاليا انتهت بالتعادل 1/1 ليتأهل بنتيجة إجمالية 4/1.
تأهل يوفنتوس إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي بعد فوزه 3/0 على مضيفه نانت الفرنسي، اليوم الخميس، في إياب دور خروج المغلوب.
ووقع أنخيل دي ماريا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بتسديدة يسارية رائعة.
وعاد دي ماريا وسجل الهدف الثاني له وليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 20.
وأكمل دي ماريا ثلاثية يوفنتوس في الدقيقة 78 من ضربة رأس.
وكانت مباراة الذهاب في إيطاليا قد انتهت بالتعادل 1/1 ليتأهل بنتيجة إجمالية 4/1.
وتأهل إلى دور الـ16 سبورتينغ لشبونة بعد فوزه 4/0 على ميتيلاند، وإشبيلية رغم خسارته 0/2 أمام آيندهوفن مستفيدا من فوزه ذهابا 3/0.
وإشبيلية هو البطل التاريخي للدوري الأوروبي برصيد 6 ألقاب بينها 3 ألقاب متتالية (بين 2014 و2016)، مقابل 3 ألقاب لكل من أتلتيكو مدريد وليفربول ويوفنتوس وإنتر ميلان.