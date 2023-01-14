بسبب الهتافات العدائية للمشجعين خلال مونديال 2022.. الفيفا يعاقب المكسيك

وقال الاتحاد الدولي للعبة في بيان الجمعة "فرضت لجنة الانضباط بالفيفا غرامة مالية قدرها 100 ألف فرنك سويسري على الاتحاد المكسيكي للعبة وستقام مباراة واحدة بدون جمهور بسبب هتافات مشجعي المكسيك خلال مباراتي المكسيك ضد بولندا والسعودية ضد المكسيك في كأس العالم".

وأضاف: "ستطبق هذه العقوبة على المباراة الرسمية التالية التي سيلعبها منتخب الرجال الأول في إحدى مسابقات الفيفا".

وتمت معاقبة الاتحاد المكسيكي للعبة في عدة مناسبات بسبب هتافات الجماهير التي تسبق إبعاد حراس مرمى المنتخبات المنافسة للكرة عن مرماهم.

وستلعب المكسيك مع جاميكا بدون جمهور يوم 25 مارس/ آذار في دوري الأمم لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).