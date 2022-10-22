حمبوزو لاعب المصرية للاتصالات ينقذ توفيق محمد لاعب بتروجت من إصابة خطيرة في الرأس (فيديو)
حمبوزو أنقذ زميله توفيق محمد من إصابة خطيرة في رأسه
شهدت مباراة بتروجت والمصرية للاتصالات ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة لقطة إنسانية طريفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد بتروسبورت.
وفي الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول أنقذ محمد حمبوزو لاعب المصرية للاتصالات، زميله في الفريق الآخر توفيق محمد لاعب بتروجت من إصابة خطيرة في رأسه.
محمد حمبوزو نجح في الإمساك بلاعب بتروجت لمنعه من السقوط بعد كرة مشتركة بين الطرفين، حيث كاد توفيق محمد لاعب بتروجت يسقط على رأسه لولا إمساك حمبوزو به.
وانتهت مباريات، بتروجت مع المصرية للاتصالات، وكهرباء الإسماعيلية مع منتخب السويس، والعبور بالقليوبية مع السكة الحديد، بالتعادل السلبي دون أهداف.
وانتصر وادي دجلة على إيسترن كومباني بهدف دون ردٍ.
وفاز زد على الإعلاميين بنتيجة 2-1.