مشادة كبيرة بين أونانا ودزيكو خلال مباراة إنتر وبورتو (فيديو)

وتلاسن دزيكو وأونانا خلال مجريات الشوط الأول، وحاول هاكان تشالهانغلو إنهاء الخلاف بين اللاعبين.

ووفقًا لصحيفة "لاغازيتا" الإيطالية، فإن اللاعبين استكملا الصراخ على بعضهما البعض والشجار في النفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

ويحتل إنتر المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد فوزه بثلاث من آخر 4 مباريات له في المسابقة المحلية، لكنه سيواجه بورتو الذي حقق 10 انتصارات متتالية في جميع المسابقات حتى الآن هذا العام.

ويحتل بورتو المركز الثاني في الدوري البرتغالي برصيد 51 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن بنفيكا المتصدر بعد 21 مباراة.