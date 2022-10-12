آخر تطورات قضية النصر ضد الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله

كشفت صحيفة "الجزيرة" عن غياب الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عن الحضور لجلسة الاستماع لدى ‎مركز التحكيم الرياضي بقضية النصر ضد نادي ‎اتحاد جدة ولاعبه عبدالرزاق حمدالله، مما يضعف موقفه في القضية.

وقالت الصحيفة إنه تم حضور أطراف من جانب ‎نادي الاتحاد، وحمدالله، وهو المحامي فهد بارباع، كما حضر من جانب النصر مسلي آل معمر، والرئيس التنفيذي أحمد الغامدى.

وكان مركز التحكيم قد قرر عقد جلسة استماع، اليوم الأربعاء، لاستكمال جلسات قضية الاتحاد ولاعبه عبد الرزاق حمدالله، والاستماع إلى جميع أطراف القضية.

وكانت إدارة النصر قد فسخت عقدها مع عبد الرزاق حمدالله، لأسباب تأديبية، قبل أن ينضم صاحب الـ31 عامًا، لصفوف نادي الاتحاد، في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم.

وأصدرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في 28 مارس الماضي، بيانًا اتهمت فيه مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبد الرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو"82 مليون ريال سعودي".

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر، وحامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد 6 أشهر، بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

وأصدر مركز التحكيم الرياضي قرارًا سابقًا يفيد بتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله بعد الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على خلفية العقوبة الموقعة على اللاعب في قضية التسريبات من قبل إدارة النصر.