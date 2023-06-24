رئيس الاتحاد النيجيري: سنسمح للجماهير بتقرير مصير مدرب المنتخب جوزيه بيسيرو

وقاد بيسيرو، الذي درب بورتو وسبورتنغ لشبونة والأهلي المصري، منتخب نيجيريا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار، في يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن عقده ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وثار نقاش على المستوى الوطني بشأن استمرار المدرب البالغ من العمر 63 عامًا في المنصب الذي تولاه، في مايو/ أيار من العام الماضي، وقال جوساو إن المشجعين بمقدورهم اتخاذ القرار.

وقال عبر برنامج (لافينج فوتبول) الإذاعي: "لدينا خطة لدفع الأصوات إلى النيجيريين للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم".

وأضاف: "جربنا مدربين أجانب، وكذلك مدربين محليين، وربما لم نوفق على مستوى التعاقد مع الشخص المناسب، وسندفع بالأمر إلى الجمهور بشأن استمراره في المنصب من عدمه".

ورغم ضمان التأهل إلى كأس الأمم، فإن النتائج بقيادة بيسيرو كانت متفاوتة حتى بوجود لاعبين منافسين في كبرى مسابقات الدوري الأوروبية تحت إمرته.

ومنذ اخفاقها في التأهل إلى كأس العالم 2022، حققت نيجيريا 4 انتصارات مقابل 5 هزائم.