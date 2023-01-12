مهاجِمة الأرجنتين تثير دهشة الجماهير بـ"وشم كريستيانو رونالدو" على ساقها (صور)
أثارت المهاجمة الدولية الأرجنتينية ياميلا رودريغيز حيرة جماهير بلادها بعدما رسمت وشمًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي على ساقها.
وتعتبر نجمة الأرجنتين للسيدات وبوكا جونيورز البالغ عمرها 24 عامًا من أشد المعجبين بأسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي. لدرجة أن ساقها من الأمام تحمل وشماً لوجه رونالدو وكذلك المهاجم أثناء احتفاله الشهير.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن وشم رودريغيز أثار بعض الدهشة بشكل غير مفاجئ، بالنظر إلى أن المنافس الأكبر للفائز بالكرة الذهبية خمس مرات هو أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي المتوج بكأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي.
ويفترض الكثيرون أن يكون مثلها الأعلى هو مواطنها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قاد بلادها للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في قطر الشهر الماضي.
وعاد صاحب القميص رقم 10 إلى الأرجنتين وتم استقباله مع زملائه كأبطال بعد التتويج بالمونديال حيث ملأ الملايين من الجماهير شوارع بوينس آيرس.
وتوجه ميسي إلى مدينة روزاريو مسقط رأسه، وتجمع المشجعون حول منزل جدته لإظهار تقديرهم للرجل الذي ارتقى أعلى النجومية في كرة القدم لفترة طويلة. لذلك من المحتمل أن يعتقد المواطن الأرجنتيني العادي أن ميسي أو الراحل دييغو مارادونا أعظم لاعبي كرة قدم على الإطلاق وليس رونالدو.
لذلك من المفهوم أن الكثير سيشعرون بالحيرة تجاه تفضيل رودريغيز لرونالدو. بمعنى آخر كيف يمكن أن تفضل النجم البرتغالي على ميسي أو حتى الراحل مارادونا.
وتنافس رونالدو وميسي على أرض الملعب بين عامي 2009 و2018 أثناء اللعب مع ريال مدريد وبرشلونة.
وحطم الثنائي باستمرار الأرقام القياسية لبعضهما بعضا موسمًا بعد موسم ودفع بعضهما بعضا إلى مجموع 12 جائزة للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
وعلى الرغم من كونهما الآن في سنوات غروب مسيرتهما، فقد يلتقي الثنائي على أرض الملعب مرة أخرى عندما يجتمعان في السعودية في مواجهة بين نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان بقيادة ميسي في الـ19 من يناير/كانون الثاني الحالي.