مهاجِمة الأرجنتين تثير دهشة الجماهير بـ"وشم كريستيانو رونالدو" على ساقها (صور)

ويفترض الكثيرون أن يكون مثلها الأعلى هو مواطنها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قاد بلادها للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في قطر الشهر الماضي.

وعاد صاحب القميص رقم 10 إلى الأرجنتين وتم استقباله مع زملائه كأبطال بعد التتويج بالمونديال حيث ملأ الملايين من الجماهير شوارع بوينس آيرس.

وتوجه ميسي إلى مدينة روزاريو مسقط رأسه، وتجمع المشجعون حول منزل جدته لإظهار تقديرهم للرجل الذي ارتقى أعلى النجومية في كرة القدم لفترة طويلة. لذلك من المحتمل أن يعتقد المواطن الأرجنتيني العادي أن ميسي أو الراحل دييغو مارادونا أعظم لاعبي كرة قدم على الإطلاق وليس رونالدو.