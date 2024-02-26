أول أجنبي يتولى تدريب منتخب السويد
توماسون وقّع عقدا يمتد حتى تصفيات كأس العالم 2026
أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين يون دال توماسون مهاجم الدنمارك السابق مدربا للمنتخب.
وبات توماسون أول أجنبي على الإطلاق يتولى تدريب منتخب السويد.
ووقع توماسون عقدا يمتد حتى تصفيات كأس العالم 2026، وسيتجدد تلقائيا حال التأهل.
وقال المدرب، الذي يبلغ من العمر 47 عاما: "أتطلع بشدة لبدء هذه المهمة الرائعة وللقاء الجماهير واللاعبين، وبالطبع وسائل الإعلام في السويد، وأن أتمكن من التفكير والحديث والحلم باللونين الأزرق والأصفر".
وشارك توماسون، الذي استقال أخيرا من تدريب بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، في 112 مباراة مع الدنمارك.
ويتولى توماسون تدريب منتخب السويد خلفا ليان أندرسون، الذي رحل بعد إخفاق السويد في التأهل لبطولة أمم أوروبا 2024.