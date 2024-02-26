أول أجنبي يتولى تدريب منتخب السويد

وقال المدرب، الذي يبلغ من العمر 47 عاما: "أتطلع بشدة لبدء هذه المهمة الرائعة وللقاء الجماهير واللاعبين، وبالطبع وسائل الإعلام في السويد، وأن أتمكن من التفكير والحديث والحلم باللونين الأزرق والأصفر".

وشارك توماسون، الذي استقال أخيرا من تدريب بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، في 112 مباراة مع الدنمارك.

ويتولى توماسون تدريب منتخب السويد خلفا ليان أندرسون، الذي رحل بعد إخفاق السويد في التأهل لبطولة أمم أوروبا 2024.