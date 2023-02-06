العربي يقهر السالمية ويتوج بطلا لكأس ولي العهد الكويتي للمرة الثانية على التوالي (فيديو)

وهذا تاسع لقب للعربي في كأس ولي العهد الكويتي، كأكثر من توج بلقب المسابقة مع الكويت والقادسية، مقابل لقبين فقط للسالمية ولقب واحد لكاظمة.

وفي آخر 10 مباريات بين السالمية والعربي في مختلف المسابقات فاز السالمية 4 مرات في حين فاز العربي 3 مرات وتعادلا في 3 مناسبات فاز العربي في واحدة منها بضربات الترجيح.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي نسخة الموسم الماضي لكأس ولي العهد، وفاز العربي 2/0.