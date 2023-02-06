العربي يقهر السالمية ويتوج بطلا لكأس ولي العهد الكويتي للمرة الثانية على التوالي (فيديو)
تغلب العربي على منافسه السالمية بضربات الترجيح (4/1)، بعد التعادل 2/2 في الشوطين الأصليين والإضافيين، ليتوج بطلا لكأس ولي العهد الكويتي، اليوم الإثنين، للمرة الثانية على التوالي.
وسجل كارلوس ريفاس هدف التقدم للسالمية في الدقيقة 27 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وفرض جمعة عبود التعادل بعدما سجل هدفا للعربي في الدقيقة 89 بتسديدة رائعة، واتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وسجل فهد مرزوق هدفا للسالمية في الدقيقة 100، لكن السنوسي الهادي محمد سجل هدفا للعربي في الدقيقة 106 من ضربة رأس، قبل أن يتم الحسم بضربات الترجيح التي ابتسمت للعربي، ليحتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.
وهذا تاسع لقب للعربي في كأس ولي العهد الكويتي، كأكثر من توج بلقب المسابقة مع الكويت والقادسية، مقابل لقبين فقط للسالمية ولقب واحد لكاظمة.
وفي آخر 10 مباريات بين السالمية والعربي في مختلف المسابقات فاز السالمية 4 مرات في حين فاز العربي 3 مرات وتعادلا في 3 مناسبات فاز العربي في واحدة منها بضربات الترجيح.
وتقابل الفريقان في نصف نهائي نسخة الموسم الماضي لكأس ولي العهد، وفاز العربي 2/0.