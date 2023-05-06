هل تغاضى الحكم عن ضربتي جزاء للهلال أمام أوراوا؟ (فيديو)

أثار الحكم الصيني ما نينغ غضب لاعبي الهلال السعودي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز اليوم السبت.

وطالب لاعبو الهلال باحتساب ضربة جزاء بعد 5 دقائق على صافرة بداية المباراة، حيث وقف شوساكو نيشيكاوا حارس أوراوا في طريق عبدالله الحمدان الذي سقط أرضًا داخل منطقة الجزاء.

لكن الحكم رفض طلب لاعبي الهلال، وقرر الاطمئنان على صحة الحارس شوساكو نيشيكاوا.

وقال نواف شكرالله الخبير التحكيمي في قناة "SSC" إن التدخل لا يستحق احتسابه ضربة جزاء لأن عبدالله الحمدان هو من تدخل على الحارس، وبالتالي كان الحكم محقًا بعدم احتساب ضربة جزاء.