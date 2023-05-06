هل تغاضى الحكم عن ضربتي جزاء للهلال أمام أوراوا؟ (فيديو)
أثار الحكم الصيني ما نينغ غضب لاعبي الهلال السعودي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز اليوم السبت.
وطالب لاعبو الهلال باحتساب ضربة جزاء بعد 5 دقائق على صافرة بداية المباراة، حيث وقف شوساكو نيشيكاوا حارس أوراوا في طريق عبدالله الحمدان الذي سقط أرضًا داخل منطقة الجزاء.
لكن الحكم رفض طلب لاعبي الهلال، وقرر الاطمئنان على صحة الحارس شوساكو نيشيكاوا.
وقال نواف شكرالله الخبير التحكيمي في قناة "SSC" إن التدخل لا يستحق احتسابه ضربة جزاء لأن عبدالله الحمدان هو من تدخل على الحارس، وبالتالي كان الحكم محقًا بعدم احتساب ضربة جزاء.
وبعد دقائق تدخل المدافع الدنماركي "ألكسندر سكولز" على عبدالله الحمدان الذي سقط أيضًا داخل منطقة الجزاء واحتج على الحكم مطالبًا بضربة جزاء، لكن الحكم احتسب الكرة ضربة مرمى.
وأوضح "نواف شكرالله" أن الاحتكاك في البداية كان تنافسًا طبيعيًا، لكن هناك ركلًا من لاعب أوراوا خلف ساق عبدالله الحمدان في اللحظات الأخيرة، ما كان يستدعي احتساب ضربة جزاء للهلال، وأنه كان يفترض تدخل حكم الفيديو.
وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي على استاد سايتاما 2002 في الشوط الأول.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على التعادل 1/1 في الرياض يوم السبت الماضي.
ويسعى الهلال إلى الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، في حين أحرز أوراوا ريد دياموندز اللقب مرتين من قبل، عامي 2007 و2017.
وسبق أن تقابل الهلال وأوراوا ريد دياموندز في نهائيين بدوري أبطال آسيا، وكان الأول، العام 2017، حيث تعادلا 1/1 في الذهاب، وفاز أوراوا 1/0 في الإياب.
ثم تقابلا، في 2019، وفاز الهلال 1/0 ذهابًا ثم 2/0 إيابًا.
ويغيب عن الهلال نجماه ياسر الدوسري بعد طرده في مباراة الذهاب، وسلمان الفرج للإصابة.
وهذه خامس مرة يصل فيها الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا بالنظام الجديد، حيث خاض النهائي في نسخ: 2014 و2017 و2019 و2021.
والهلال أكثر نادٍ تتويجًا بدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، وجاءت ألقاب الزعيم أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.