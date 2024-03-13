مشادة ونقاش حاد بين حمدالله وعلي البليهي (فيديو)
شهدت المباراة التي تجمع فريقي الهلال والاتحاد، مساء الثلاثاء، مشادة بين الثنائي عبدالرزاق حمدالله نجم العميد، وعلي البليهي مدافع الزعيم.
الاتحاد يلاقي الهلال، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزعيم الهلالي بهدفين دون رد.
وفي إحدى اللقطات خلال الدقيقة 35، بدا حمدالله غاضبا بشدة من البليهي، وانفعل الثنائي وقام حمدلله بدفع نجم الهلال، ليتدخل اللاعبون للتفرقة بينهما قبل أن يتطور الأمر.
ثم يظهر حمدالله في لقطة أخرى وهو يتوجه ناحية البليهي لمعاتبته والحديث معه بانفعال، فيما بدا أنه يلومه على ما حدث.
ومن المقرر أن يلاقي الفائز من مباراة الهلال والاتحاد، العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.