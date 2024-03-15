تعليق ناري من توماس مولر على مواجهة آرسنال (فيديو)
وجه نجم بايرن ميونخ توماس مولر رسالة إلى مواطنه الألماني كاي هافرتز، لاعب آرسنال، بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين آرسنال المتوهج، وبايرن ميونخ الذي يعاني عدة مشاكل.
ويستضيف آرسنال على ملعب الإمارات بايرن ميونخ في مباراة الذهاب، مع عودة هاري كين إلى شمال لندن للمرة الأولى منذ انتقاله الصيف الماضي إلى النادي البافاري.
ونشر مولر مقطع فيديو قال فيه: "إنه آرسنال.. كاي هافيرتز، صديقي، أنا في انتظارك".
وأضاف: "إنها قرعة جميلة، فريقان جيدان للغاية، وملعبان جيدان للغاية، ومدينتان جيدتان للغاية".
وتابع نجم بايرن ميونخ: "سيكون الأمر صعبًا، ولكني دائمًا إيجابي، أراكم أيها المدفعجية".
ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من ربع النهائي يومي 9 و10 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 أبريل.
والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه آرسنال في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات، دون جماهير للنادي البافاري، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منع النادي البافاري من الحضور الجماهيري في الذهاب.
وجاء القرار بعد أن ألقت مجموعة من جماهير بايرن ميونخ ألعابًا نارية على أرض الملعب خلال الفوز 3/1 على لاتسيو، في وقت سابق من هذا الشهر، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.