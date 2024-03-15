تعليق ناري من توماس مولر على مواجهة آرسنال (فيديو)

وجه نجم بايرن ميونخ توماس مولر رسالة إلى مواطنه الألماني كاي هافرتز، لاعب آرسنال، بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين آرسنال المتوهج، وبايرن ميونخ الذي يعاني عدة مشاكل.

ويستضيف آرسنال على ملعب الإمارات بايرن ميونخ في مباراة الذهاب، مع عودة هاري كين إلى شمال لندن للمرة الأولى منذ انتقاله الصيف الماضي إلى النادي البافاري.

ونشر مولر مقطع فيديو قال فيه: "إنه آرسنال.. كاي هافيرتز، صديقي، أنا في انتظارك".

وأضاف: "إنها قرعة جميلة، فريقان جيدان للغاية، وملعبان جيدان للغاية، ومدينتان جيدتان للغاية".