مانشستر سيتي يعرض 55 مليون يورو للتعاقد مع ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون
أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بأن مانشستر سيتي عرض 55 مليون يورو للتعاقد مع ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون.
وكتب رومانو المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه في موقع "تويتر": "سيصر مانشستر سيتي على إغلاق صفقة ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون خلال 24 إلى 48 ساعة بعد عرض أولي بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة إلى الإضافات التي تمت مناقشتها بالأمس".
وأضاف: "بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي معجب جدًّا بماتيوس نونيز، واللاعب قبل بالفعل الانتقال لمانشستر سيتي، الأمر الآن متروك لوولفرهامبتون".
وتابع رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "كان العرض الافتتاحي الرسمي لمانشستر سيتي لشراء ماتيوس نونيز موجودًا على الرغم من النفي، حزمة بقيمة 55 مليون يورو ليست كافية بعد لإقناع وولفرهامبتون".
وأتم: "من المتوقع أن تستمر المفاوضات حيث يرى مانشستر سيتي أن ماتيوس نونيز هو الهدف الأهم".
وماتيوس نونيز يبلغ من العمر 24 عامًا، ويرتبط بعقد مع وولفرهامبتون حتى يونيو 2027، وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ45 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".
وانتقل نونيز من سبورتينغ لشبونة إلى وولفرهامبتون في أغسطس 2022 مقابل 45 مليون يورو.
وشارك نونيز في 41 مباراة مع وولفرهامبتون سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، وسبق أن سجل 8 أهداف وصنع 9 في 101 مباراة مع سبورتينغ لشبونة.
وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد مانشستر سيتي مع ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول وجدد عقد برناردو سيلفا.
ورحل عن مانشستر سيتي رياض محرز وإلكاي غوندوغان ومن المتوقع رحيل جواو كانسيلو لبرشلونة.