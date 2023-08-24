مانشستر سيتي يعرض 55 مليون يورو للتعاقد مع ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون

وأضاف: "بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي معجب جدًّا بماتيوس نونيز، واللاعب قبل بالفعل الانتقال لمانشستر سيتي، الأمر الآن متروك لوولفرهامبتون".

وتابع رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "كان العرض الافتتاحي الرسمي لمانشستر سيتي لشراء ماتيوس نونيز موجودًا على الرغم من النفي، حزمة بقيمة 55 مليون يورو ليست كافية بعد لإقناع وولفرهامبتون".

وأتم: "من المتوقع أن تستمر المفاوضات حيث يرى مانشستر سيتي أن ماتيوس نونيز هو الهدف الأهم".

وماتيوس نونيز يبلغ من العمر 24 عامًا، ويرتبط بعقد مع وولفرهامبتون حتى يونيو 2027، وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ45 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".