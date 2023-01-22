ترتيب الدوري الإنجليزي: هاتريك هالاند يمنح مانشستر سيتي الفوز على ولفرهامبتون

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر حامل اللقب بنقطتين فقط عن آرسنال المتصدر، لكن الغانرز لعب 18 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع آرسنال يوم الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي، على أن يلعب مانشستر سيتي بعدها مع توتنهام وأستون فيلا وآرسنال ونوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي وقت لاحق يستضيف آرسنال منافسه مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات في قمة الجولة الـ21.