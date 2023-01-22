ترتيب الدوري الإنجليزي: هاتريك هالاند يمنح مانشستر سيتي الفوز على ولفرهامبتون
سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند 3 أهداف (هاتريك) ليمنح مانشستر سيتي الفوز 3/0 على ضيفه ولفرهامبتون في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.
وجاء الهدف الأول لهالاند من ضربة رأسية في الدقيقة 40 بعد تمريرة عرضية من كيفين دي بروين وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.
ومنح الحكم دافيد كووت ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد خطأ من روبين نيفيز على إلكاي غوندوغان وسجل منها هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 50.
وعاد هالاند وسجل الهدف الثالث له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من رياض محرز.
ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر حامل اللقب بنقطتين فقط عن آرسنال المتصدر، لكن الغانرز لعب 18 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع آرسنال يوم الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي، على أن يلعب مانشستر سيتي بعدها مع توتنهام وأستون فيلا وآرسنال ونوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي وقت لاحق يستضيف آرسنال منافسه مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات في قمة الجولة الـ21.