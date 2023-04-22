مباراة آرسنال وساوثهامبتون.. أرتيتا يحفز رامسديل رغم خطأه الكارثي (شاهد)

ويستضيف آرسنال، فريق ساوثهامبتون على ملعب "الإمارات"، في انطلاق منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ساوثهامبتون التهديف بعد مرور 27 ثانية فقط من انطلاق المباراة، عن طريق لاعبه كارلوس الكاراز، بعدما أستغل خطأ فادح من رامسديل حارس آرسنال.

وفشل رامسديل في لعب الكرة لزميله لتتهيأ أمام الكاراز الذي أحرز الهدف الأول في شباك الفريق اللندني.

ورغم الهدف، قام أرتيتا بمواساة رامسديل وتحفيزه كي لا يؤثر عليه الخطأ.