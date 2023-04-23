ترتيب دوري أدنوك.. اتحاد كلباء يصعق الشارقة (فيديو)
سجل اتحاد كلباء هدفا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، لينتزع الفوز 2/1 من الشارقة الذي أهدر ركلة جزاء نفذها ميراليم بيانيتش، وأضاع بصيص الأمل في الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الأحد.
ويبقى الشارقة في المركز الخامس برصيد 42 نقطة من 24 مباراة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي، وتتبقى له مباراتان فقط.
ويلتقي شباب الأهلي مع الوصل صاحب المركز الرابع في وقت لاحق اليوم.
ووضع لاعب الوسط أحمد جشك اتحاد كلباء في المقدمة من ضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية عقب ربع ساعة من البداية.
وألغى الحكم هدفين لاتحاد كلباء وآخر للشارقة عبر باكو ألكاسير مهاجم إسبانيا وبرشلونة السابق.
وأضاع البوسني بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس وبرشلونة السابق، ركلة جزاء تصدى لها الحارس عيسى أحمد في الدقيقة 79.
وبدا أن سالم سلطان منح التعادل للشارقة في الدقيقة 93 بتسديدة ارتطمت بالعارضة قبل أن تهز الشباك.
لكن أحمد عامر صعق أصحاب الضيافة بخطف هدف الفوز في الدقيقة 100 من هجمة مرتدة بدأت من الحارس كللها بضربة رأس.
ويبقى اتحاد كلباء في المركز الثامن ولديه 32 نقطة.