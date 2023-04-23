ترتيب دوري أدنوك.. اتحاد كلباء يصعق الشارقة (فيديو)

سجل اتحاد كلباء هدفا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، لينتزع الفوز 2/1 من الشارقة الذي أهدر ركلة جزاء نفذها ميراليم بيانيتش، وأضاع بصيص الأمل في الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الأحد.

ويبقى الشارقة في المركز الخامس برصيد 42 نقطة من 24 مباراة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي، وتتبقى له مباراتان فقط.