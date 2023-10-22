أحمد عبدالقادر يطلب الرحيل عن الأهلي

وعن موقف أحمدعبدالقادر من الرحيل قال شوبير إن اللاعب يريد الرحيل سواء بنظام الإعارة أو البيع النهائي لأنه لا يلعب أساسيًّا ويريد أخذ الفرصة.

وأشار شوبير إلى أن أحمدعبدالقادر كان لديه عرض روسي العام الماضي لكن الأهلي رفض، وأنه حال تقدم الوكرة بعرض رسمي فسيتم الأمر عبر المفاوضات".

ويملك الوكرة 11 نقطة من 5 مباريات ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري.

وبحسب موقع "transfermarkt"فإن أحمد عبدالقادر شارك في 3 مباريات مع الأهلي هذا الموسم بواقع 91 دقيقة فقط سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا.

ويملك الوكرة لقبين في الدوري القطري آخرهما موسم 2000/2001، مقابل لقب في كأس ولي العهد، ولقبين في كأس السوبر القطري ولقب في كأس نجوم قطر.