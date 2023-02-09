كم أنفقت أندية كرة القدم على الإنتقالات في الميركاتو الشتوي؟

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إن الأندية أنفقت 1.57 مليار دولار وهو رقم قياسي خلال فترة الإنتقالات في يناير كانون الثاني، والتي شهدت أكبر عدد من الانتقالات الدولية على الإطلاق في الشهر الماضي.

ووفقا لإحصائية للانتقالات الدولية صادرة عن الفيفا لشهر يناير كانون الثاني 2023 اكتمل 4387 انتقالا دوليا في كرة القدم للرجال وهو أكبر عدد منذ إطلاق نظام تطابق الانتقالات في عام 2010.