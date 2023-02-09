كم أنفقت أندية كرة القدم على الإنتقالات في الميركاتو الشتوي؟
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إن الأندية أنفقت 1.57 مليار دولار وهو رقم قياسي خلال فترة الإنتقالات في يناير كانون الثاني، والتي شهدت أكبر عدد من الانتقالات الدولية على الإطلاق في الشهر الماضي.
ووفقا لإحصائية للانتقالات الدولية صادرة عن الفيفا لشهر يناير كانون الثاني 2023 اكتمل 4387 انتقالا دوليا في كرة القدم للرجال وهو أكبر عدد منذ إطلاق نظام تطابق الانتقالات في عام 2010.
ومبلغ 1.57 مليار دولار أكثر بحوالي 230 مليون دولار عما أنفق في سوق الانتقالات الشتوية عام 2018 حين سجل الرقم القياسي السابق.
وازداد عدد الانتقالات للرجال بنسبة 14.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في عام 2022 مع ارتفاع إجمالي الإنفاق بنسبة 49.4 بالمئة مقارنة بأول شهور العام الماضي.
وتصدرت الأندية الإنجليزية جدول الإنفاق على الانتقالات الدولية في مطلع 2023 بإجمالي 898.6 مليون دولار وهو ما يمثل 57.3 بالمئة من حجم الإنفاق العالمي في هذا الشهر، متقدمة على فرنسا بفارق كبير والتي أنفقت أنديتها 131.9 مليون دولار.