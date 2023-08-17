مانشستر سيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية

تقدم إشبيلية أولاً في النتيجة بحلول الدقيقة 25 بفضل النجم المغربي يوسف النصيري، من رأسية بعد ارتقاء رائع.

وتعادل السيتي في الدقيقة 63 عن طريق كول بالمر من ضربة رأسية أيضًا.

وفي ركلات الترجيح، ترجم لاعبو المان سيتي ركلاتهم الخمس بنجاح في شباك بونو، فيما كان مدافع إشبيلية الصربي نيمانيا غوديل الوحيد الذي فشل في ترجمة ركلته الترجيحية بعدما ارتدت الكرة من العارضة.