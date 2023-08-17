مانشستر سيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية
ركلات الترجيح تهدي السيتي أول لقب للسوبر الأوروبي.
توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 5-4 الأربعاء في أثينا بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.
سيتي خرج منتصراً من أول مشاركة له في هذه المباراة التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي
تقدم إشبيلية أولاً في النتيجة بحلول الدقيقة 25 بفضل النجم المغربي يوسف النصيري، من رأسية بعد ارتقاء رائع.
وتعادل السيتي في الدقيقة 63 عن طريق كول بالمر من ضربة رأسية أيضًا.
وفي ركلات الترجيح، ترجم لاعبو المان سيتي ركلاتهم الخمس بنجاح في شباك بونو، فيما كان مدافع إشبيلية الصربي نيمانيا غوديل الوحيد الذي فشل في ترجمة ركلته الترجيحية بعدما ارتدت الكرة من العارضة.
وخرج سيتي منتصراً من أول مشاركة له في هذه المباراة التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
فيما مني إشبيلية بهزيمة سادسة في سابع مشاركة له.