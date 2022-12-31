نادال يكشف موقفه من الاعتزال بعد خسارة مباراته الأولى في الموسم

تجاهل رافائيل نادال الحديث عن اعتزاله في أي وقت قريب بعد خسارة مفاجئة للحائز على 22 بطولة كبرى أمام كاميرون نوري في بطولة كأس يونايتد المختلطة للتنس اليوم السبت، قائلا إنه ما زال يستمتع بالمنافسة على أعلى المستويات.

وبدأت استعدادات نادال للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة بشكل متذبذب وبخسارته أمام نوري 3/6 و6/3 و6/4 الذي حقق فوزه الأول على اللاعب الإسباني البالغ من العمر 36 عاما في خامس لقاء بينهما.