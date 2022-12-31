نادال يكشف موقفه من الاعتزال بعد خسارة مباراته الأولى في الموسم
تجاهل رافائيل نادال الحديث عن اعتزاله في أي وقت قريب بعد خسارة مفاجئة للحائز على 22 بطولة كبرى أمام كاميرون نوري في بطولة كأس يونايتد المختلطة للتنس اليوم السبت، قائلا إنه ما زال يستمتع بالمنافسة على أعلى المستويات.
وبدأت استعدادات نادال للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة بشكل متذبذب وبخسارته أمام نوري 3/6 و6/3 و6/4 الذي حقق فوزه الأول على اللاعب الإسباني البالغ من العمر 36 عاما في خامس لقاء بينهما.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الخسائر في هذه المرحلة من مسيرته تجعله أكثر تصميما على اللعب طالما استطاع أو الاعتراف بأن الأمور كانت صعبة، قال نادال ببساطة إن الاعتزال ليس في ذهنه بعد.
وقال اللاعب الإسباني مبتسما للصحفيين: "لقد خسرت مباراتي. هذا كل شيء، لا؟ في كل مرة أحضر فيها مؤتمرا صحفيا يبدو أنه يجب أن أعتزل. لذلك أنت مهتم جدا باعتزالي. أعني في الوقت الحالي ليس هذا هو المهم".
وأضاف "عندما يحل يوم اعتزالي سأعلمكم. لا تستمروا في الحديث عن الاعتزال، لأنني هنا لمواصلة لعب التنس".
وتابع نادال، الذي بدأ موسم 2022 في تناقض تام مع فوزه في 20 مباراة متتالية، أن الهزيمة المبكرة قبل الموسم الجديد لم تكن كارثة.
وأضاف "يمكنني أن أفعل الأشياء بشكل أفضل وأحتاج إلى القيام بذلك. لقد خاض (نوري) أولى مبارياته منذ يومين وهذه ميزة، خاصة إذا فزت بالمباراة بالطريقة التي فعلها".
وأتم الإسباني "بعد ذلك أحتاج إلى أن أكون أسرع قليلا من الناحية البدنية، وأن أكون أكثر صلابة قليلا، وأن تكون الأخطاء أقل وأتخذ قرارات أفضل في بعض النقاط، وأن ألعب لفترة أطول قليلا".
وختم نادال "أعتقد أن هناك طريقة لتحسين الأداء لكن لدي وقت قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في غضون أسبوعين".