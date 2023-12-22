لا مباريات عشية عيد الميلاد.. موعد انطلاق موسم 2025 للدوري الإنجليزي

ويبدأ الموسم الجديد بعد ما يزيد قليلا على شهر من نهائي بطولة أوروبا في 14 يوليو/ تموز.

وتقام الجولة الأخيرة من الموسم المقبل في 25 مايو أيار 2025، ولن تكون هناك مباراة عشية عيد الميلاد بعد ردود الفعل العنيفة هذا الموسم.

وقالت رابطة الدوري في بيان: "تماشيا مع التزاماتنا السابقة للأندية لمعالجة الجدول المزدحم خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، سيتم اتخاذ الترتيبات للسماح بمزيد من وقت الراحة خلال ثلاث جولات في فترة عيد الميلاد مع عدم لعب أي ناد خلال 60 ساعة من مباراة لأخرى".

وأضاف: "لن تكون هناك مباراة في 24 ديسمبر 2024".