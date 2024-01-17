منتخب لبنان يتعادل مع الصين في كأس آسيا

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة ويلعب مع طاجيكستان في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وفي الجولة الأخيرة يلعب منتخب لبنان مع طاجيكستان.

ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، في وقت ستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للتأهل والانضمام إلى الـ 16 منتخبًا المتأهلة.