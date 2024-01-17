منتخب لبنان يتعادل مع الصين في كأس آسيا
منتخب لبنان يلعب في الجولة الأخيرة مع طاجيكستان.
تعادل منتخب لبنان 0/0 مع منافسه منتخب الصين اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس آسيا.
وعلى استاد الثمامة فشل لاعبو المنتخبين في التسجيل على مدار شوطي المباراة لتنتهي المبارة بالتعادل السلبي.
ورفع التعادل رصيد منتخب لبنان إلى نقطة من مباراتين في المركز الثالث، مقابل نقطتين للصين من مباراتين في المركز الثاني.
ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة ويلعب مع طاجيكستان في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وفي الجولة الأخيرة يلعب منتخب لبنان مع طاجيكستان.
ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، في وقت ستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للتأهل والانضمام إلى الـ 16 منتخبًا المتأهلة.